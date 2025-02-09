Почему Масленицу еще называют Колодием: какие традиции существовали у украинцев

Масленица – традиционный славянский праздник, имеющий давнюю историю. Отмечают его в последнюю неделю перед Великим постом. Масленица связана с проводами зимы, а основными элементами издавна были народные гуляния, приготовление вареников и блинов, а также участие в обряде сожжения чучела.

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Масленицу еще называют Колодием, а праздничную неделю – Сиропусной, Сырной, Заговинами или Запустами. OBOZ.UA рассказывает, какие традиции издавна существовали на проводы зимы и откуда произошло название Колодий.

Когда празднуют Масленицу в 2025 году

Период Масленицы зависит от даты празднования Пасхи, дата которой в свою очередь определяется по сложному астрономическому расчету и связана с фазами Луны и положением Солнца. Именно поэтому дата Пасхи, а соответственно и Масленицы, ежегодно разная.

Масленица в 2025 году начнется 24 февраля, а завершится 2 марта.

Почему Масленицу называют Колодием

История праздника уходит в праславянские времена, задолго до крещения Киевской Руси. Считается, что период Масленицы был одним из основных этапов подготовки к весне, поэтому он имеет тесную связь с традициями народного календаря, отражающих смену сезонов. Особенностью этого праздника были обряды, связанные с "колодками", и именно эти обряды позволяют раскрыть суть и значение Колодия.

Одним из самых интересных обрядов было "колодование", когда к ногам холостых парней и девушек привязывали колодки – небольшие деревянные поленья. Это символизировало шутливое наказание за то, что они не создали семью в течение года: "Не жинився єси, то колодку носи!".

Чтобы снять колодку, нужно было откупиться – угостить женщин или пожертвовать в пользу общины.

В понедельник утром замужние женщины готовили пышное застолье и создавали колодки. Одна девушка приносила полинце или палку, служившую "колодкой". Все вместе "одевали" ее в полотняную ткань, словно пеленая младенца, и приговаривали: "Наша "Колодка" народилася!".

В понедельник "колодка рождалась", во вторник – "крещалась", в среду – "крестины", в четверг – "умирала", в пятницу "колодку хоронили", в субботу – "оплакивание колодки", а в воскресенье проходило завершение жизненной судьбы "колодки" Эти действия, несмотря на названия, носили шутливый характер.

По другой версии, название "Колодий" происходит от древнего славянского бога Кола, олицетворявшего солнечный коловорот и обновление природы. Считалось, что Масленица символизирует борьбу зимы с весной, где весна в конце концов побеждает. В некоторых регионах также существовал культ бога Колодия – опекуна брака, который щедро одаривал здоровьем, согласием, богатством тех, кто создавал семьи.

Украинские традиции на Масленицу

Конечно же, неотъемлемым атрибутом Масленицы являются блины, символизирующие солнце и приход весны. Их пекли с разнообразными начинками и угощали всех желающих. Вареники с сыром также были важным блюдом на Масленицу. Их считали символом благополучия и счастья. Историки, кстати, говорят, что в древности в Украине на Колодия чаще ели именно вареники, а не блины.

Готовили другие блюда на молоке: сырники, творожные бабы, блинчики, запеканки. А из молока делали ряженку, болтушку, кисель. Все каши готовились в эту неделю исключительно на молоке.

Популярной до сих пор остается традиция сжигания соломенного чучела, олицетворяющего зиму. Этот обряд издавна символизировал прощание с холодами и встречу тепла.

Масленица – это время веселых гуляний, игр и развлечений. Люди собирались вместе, чтобы петь, потанцевать и просто насладиться атмосферой праздника.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о значении каждого дня Масленицы.

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