Когда Масленица в 2025 году: значение праздника

Масленица символизирует прощание с зимой и зазывание весеннего тепла. Даты ежегодно меняются, ведь привязаны к празднованию Пасхи. Это особый период народных гуляний, обрядовых действ и вкусных блюд, который длится неделю перед Великим постом. На Масленицу готовят блины и вареники с разными начинками.

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Эту неделю в народе часто называют Сиропусной, Сырной, Колодием, Заговинами или Запустами. OBOZ.UA рассказывает, когда в 2025 году украинцы будут праздновать Масленицу.

Когда Масленица в 2025 году

Масленицу отмечают накануне Великого поста. Это самый длинный и строгий пост, который длится 48 дней. В этом году даты Великого поста одинаковы для нового и старого стиля – он начнется 3 марта и закончится 19 апреля.

А Масленица приходится на период с 24 февраля по 2 марта.

История Масленицы

Масленица – это один из древнейших славянских праздников, имеющий глубокие исторические корни. Ее истоки уходят еще в языческие времена, когда люди почитали силы природы и верили в цикличность жизни.

Масленицу связывали с культом Солнца – она символизировала победу весны над зимой, пробуждение природы и начало нового сельскохозяйственного цикла. Многие обычаи Масленицы имели целью обеспечить хороший урожай, здоровье скота и достаток.

С принятием христианства на Руси, Масленица не исчезла, а приобрела новые черты. Церковь пыталась приспособить языческие обряды к христианским канонам, придав им новое значение. Теперь Сырная неделя заканчивается в канун Великого поста. Масленица олицетворяет духовное очищение перед Великим постом, возможность попросить прощения у близких и примириться.

В этот период еще достаточно холодно и морозно, но древности наши предки говорили: ""Тріщи, не тріщи, та вже минулися Водохрещі" или "Не до Різдва йде, а до Великодня".

Традиции Масленицы

Каждый день Сырной недели имеет особые традиции:

понедельник – встреча Масленицы, в этот день устраивали народные гуляния;

вторник в народе называли "заигрываниями": принято было устраивать смотрины для юношей и девушек, чтобы после Пасхи можно было играть свадьбу;

третий день Масленицы называют "лакомкой" – в семьях устраивали праздничные ужины, а свекрови должны были обязательно пригласить в гости зятей. На праздничные столы подают блины с разными начинками и другие угощения: вареники, творожные запеканки, лепешки, блюда из картофеля и овощей и т.п.;

четверг – назывался "разгуляй": люди собирались вместе, пели, танцевали, пробовали праздничные блюда и весело встречали весну;

пятница – так называемые "тещины вечеринки", когда зятья обязательно должны пригласить тещу к себе в гости;

суббота – посиделки золовки: невестки приглашают в гости свекровь;

воскресенье – день прощения. В последний день Масленицы происходит переход в период поста. Для очищения души люди просят друг у друга прощения за все обиды и грехи. Отвечать следует словами: "Бог простит и я прощаю".

Что нельзя делать на Масленицу

Хотя Масленица – это время веселья и гуляний, есть некоторые традиционные запреты и приметы, которые люди соблюдали на протяжении веков. Например, нельзя отказываться от блинов, ведь считается, что первый съеденный блинчик приносит здоровье на весь год.

Нельзя злословить, ссориться, оскорблять других, ибо Масленица – это время для примирения и прощения.

Скучать и сидеть дома тоже не стоит – Масленицу нужно проводить активно, с друзьями и семьей.

Плохой приметой считается выбрасывание мусора после обеда всю Сырную неделю.

Девушкам и женщинам не советовали прясть, да и вообще существовало поверье, что Масленица – не время для тяжелой работы и рукоделия.

А еще в народе говорят, что добрые дела во время Масленицы принесут удачу на весь год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как празднуют четвертый день Масленицы и почему его называют днем "разгула".

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