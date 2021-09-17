Перевод часов 2021: когда Украина перейдет на зимнее время

Перевод часов на зимнее время в 2021 году в Украине состоится в 04:00 в последнее воскресенье октября – в ночь с 30 на 31 октября. Стрелки нужно будет перевести на один час назад.

Перевод часов дважды в год осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины". При этом впервые в нашей стране перевели часы еще во времена СССР (в апреле 1981 года), в целях экономии электроэнергии.

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В последние годы многие государства отказались от такой практики, поскольку перевод стрелок, по данным ученых, нарушает биологические ритмы человека, повышая риск сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. Попытки отменить сезонный перевод часов предпринимались и в Украине.

В частности, 20 сентября 2011 года депутаты Верховной Рады приняли постановление N 3755-VI "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины", согласно которому страна должна была перейти на постоянное летнее время (часовой пояс UTC+3).

Однако из-за негативной реакции на такую инициативу со стороны общественности 18 октября 2011 года народные избранники признали указанное постановление утратившим силу.

А 3 марта 2021 года депутаты Верховной Рады поддержали законопроект N 4201 об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного "зимнего" времени. Его инициатор, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук ссылался на исследования ученых о вреде манипуляций со временем.

Однако в итоге парламенту не удалось отменить переход на летнее время – 19 марта депутаты провалили голосование законопроекта во втором чтении. Документ был направлен на доработку в комитет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в Украине в октябре 2021 года. В связи с Днем защитника граждане будут отдыхать четыре дня подряд, но один из них придется отработать.