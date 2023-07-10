'Перешли к реальным шагам': в Украине начали строить завод по производству Bayraktar, – министр

В Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

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Такое заявление сделал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Завод начал строиться фактически, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – сказал он.

Камышин добавил, что речь идет о производстве на территории Украины. Он уточнил, что будут производить и другие вещи, информацию о которых сейчас разглашать нельзя.

Следует отметить, что во время визита Владимира Зеленского в Турцию Киев и Анкара подписали меморандум о совместном развитии в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди основных направлений сотрудничества – развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в частности беспилотных летательных аппаратов.

В конце июня турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

Министерство обороны Украины согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами местонахождение Центра обслуживания беспилотников Bayraktar, где будут проводить текущий ремонт, модернизацию БПЛА и обучение персонала работе с ними. Также разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка под Центр.

Как ранее заявил Байрактар, общая площадь центра Baykar в нашей стране составит 30 тыс. кв. м. Количество украинских специалистов, инженеров и техников – более 300 человек.

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