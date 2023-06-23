Baykar получила разрешение от Турции на производство дронов в Украине: когда может быть открыт завод

Турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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Такое заявление сделал генеральный директор компании Халук Байрактар. Об этом пишет Yeni Akit.

Так, в 2019 году Baykar зарегистрировала в Киеве дочернюю компанию Avia Ventures, а в начале 2022 года она получила лицензию на импорт и экспорт военной продукции. Халук Байрактар отметил, что это пока единственная компания в Украине, которая имеет иностранного учредителя и лицензию на производство оборонных систем.

"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar в Украине, Avia Ventures, идут в соответствии с планом, а открытие запланировано на 2025 год", – сказал он.

Генеральный директор компании также добавил, что основная часть подготовительных работ на заводе уже ведется. Ожидается, что завод будет электрифицирован в июле. Общий объем запланированных инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.

Напомним, Министерство обороны Украины согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами месторасположение Центра обслуживания беспилотников Bayraktar, где будут проводить текущий ремонт, модернизацию БПЛА и обучение персонала работе с ними. Также разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка под Центр.

Как ранее заявил Байрактар, общая площадь центра Baykar в нашей стране будет составлять 30 тыс. кв. м. Число украинских специалистов, инженеров и техников – более 300 человек.

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