В Минобороны определились с местом строительства в Украине Центра обслуживания Bayraktar

Министерство обороны Украины согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами месторасположение Центра обслуживания беспилотников Bayraktar, где будут проводить текущий ремонт, модернизацию БПЛА и обучение персонала работе с ними. Также разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка под Центр.

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Об этом рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны полковник Борис Закутний. Он отметил, что также урегулирован вопрос дальнейшего совместного использования аэродрома.

"Недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых согласовано место расположения Центра и разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и урегулированию вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома", – отметил начальник управления.

Он также сообщил, что в 2022 году Минобороны во взаимодействии с Госгеокадастром, Офисом противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины и органами военной прокуратуры устранили препятствия в пользовании землями обороны общей площадью более 6 тыс. га.

"Среди возвращенных участков — земельный участок действующего авиационного полигона, предназначенный для обеспечения тактической подготовки экипажей авиации ВСУ. Возвращенная территория является фундаментальной основой для подготовки наших летчиков, защищающих воздушное пространство Украины", – отметил Закутний.

Создание центра Bayraktar предусмотрено меморандумом между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma, подписанным сторонами в сентябре 2021 года. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с БПЛА. Планировалось, что в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

Следующим этапом будет запуск украино-турецкого производства БПЛА. Baykar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников.

Сумма инвестиций в строительство завода и центра по обслуживанию ремонта и модернизации БпЛА составит 95,5 млн дол. в течение 10 лет.

Строительство завода и обустройство Центра предусматривает трансфер высоких технологий, локализацию производства самых современных беспилотников, эффективность которых проверена и доказана на практике.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая авиастроительная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине через два года. Фаза детального проектирования украинского предприятия завершена.

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