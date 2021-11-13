Патриарх Варфоломей ответил, уйдет ли в отставку после госпитализаций и операции

Вселенский патриарх Варфоломей не собирается уходить в отставку несмотря на состояние здоровья. 81-летнему предстоятелю Константинопольской православной церкви после двух госпитализаций в США провели стентирование сосудов.

На встрече с иерархами престола в Стамбуле (Турция) 12 ноября Варфоломей прокомментировал, будет ли занимать высокий пост дальше. Его слова опубликовала пресс-служба Константинопольской патриархии на официальном сайте.

Отмечается, что на мероприятии церковники подарили патриарху цветы и сладости, приветствовали его по случаю возвращения из Америки, пожелали здоровья и долгих лет во главе церкви.

"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", – говорится в сообщении.

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Напомним, что о госпитализации Варфоломея стало известно 3 ноября. Спустя несколько дней его выписали из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. Там ему провели ангиограмму (исследование кровеносных сосудов) и установили стент.

Кроме того, 24 октября церковник попал в больницу в Лос-Анджелесе. Ему резко стало плохо по дороге в храм. В Греческой православной архиепархии тогда заявили, что причиной госпитализации стала утомляемость и хроническая слабость организма.

Через день – 25 октября – патриарха Константинопольского выписали, а врачи призвали Варфоломея сократить количество поездок.

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