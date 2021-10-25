Госпитализированного накануне Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы

Вселенский патриарх Варфоломей I, который накануне оказался в лос-анджелеской больнице в связи с ухудшением здоровья, 25 октября был выписан по указанию наблюдающего врача. По словам медиков, сейчас жизни архиепископа ничто не угрожает.

Об этом у себя в Facebook рассказал руководитель Черниговской епархии УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря, ссылаясь на американского архиепископа Элпифадора, который сопровождает Варфоломея в рабочей поездке по США. 81-летний Вселенский патриарх покинул стены клиники без оказания физической поддержки со стороны.

"Архиепископ Элпидофор сообщил, что Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита", – указано в сообщении.

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Отметим, что медики призвали Его Высокопреосвященство сократить количество поездок и разгрузить свой рабочий график, который оказывает большую нагрузку на архиепископа в его почетном возрасте. В то же время причин для беспокойств о возникновении серьезных заболеваний, по словам врачей, которые проводили осмотр, не имеется.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл весьма оскорбился поддержкой Киевского патриархата архиепископом Константинопольским, из-за чего он решил, что Варфоломея I якобы "наказал Бог".