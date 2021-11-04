Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу второй раз за две недели

Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован в США. За время его визита в страну это уже второй такой случай.

Соответствующее сообщение 3 ноября было опубликовано на сайте Греческой православной архиепархии Америки. Решение было принято после обследования предстоятеля Константинопольской церкви в больнице Mount Sinai на Манхеттене в Нью-Йорке.

В пресс-релизе говорится, что 81-летнему патриарху должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов). После нее врачи решат, нужно ли устанавливать стент.

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Вселенский патриарх прибыл в США для участия в массовых литургиях с 23 октября по 3 ноября. Это первый его визит с 2009 года.

Варфоломей попал в больницу 24 октября, когда он направлялся в Собор Святой Софии в Лос-Анджелесе. Тогда ему резко стало плохо. В Греческой православной архиепархии поясняли, что причиной госпитализации стала утомляемость и хроническая слабость организма.

Через день – 25 октября – патриарха Константинопольского выписали, а врачи призвали его сократить количество поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе патриарх Варфоломей посещал в Киев, где встречался с украинским руководством и проводил службу.