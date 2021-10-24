В США госпитализирован патриарх Варфоломей: в ПЦУ сообщили подробности

В воскресенье, 24 октября, епископ Константинопольского патриархата Варфоломей был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья во время визита в США. Патриарху стало плохо, когда он направлялся в Собор Святой Софии, который расположен в Лос-Анджелесе.

Об этом рассказали в Греческой православной архиепархии, передает "Радио Свобода". По словам врачей, необходимость в госпитализации возникла из-за насыщенного графика 81-летнего епископа, что привело к утомляемости и хронической слабости организма.

"Его Высокопреосвященство направят для обследования в Больницу университета Джорджа Вашингтона. Медики призывают его больше отдыхать и сократить число поездок", – указано в сообщении.

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Отметим, что Варфоломей прибыл в США для участия в массовых литургиях с 23 октября по 3 ноября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в августе этого года патриарх Варфоломей прибыл в Киев для встречи с украинским руководством и проведения службы. Это весьма расстроило представителей УПЦ, которые устроили митинг прямо у стен Кабмина.