'Памфир' сразится за премии BAFTA и Oscar: в чем особенность украинского фильма-сенсации

Украинская кинолента "Памфир", уже снискавшая славу на мировых аренах кинематографа, продолжает представлять Украину в мире на своем пути к вершине признания.

"From Ukraine, a film that blazes with talent" ("Украинский фильм, который "зажигает талант").

"A first film of great mastery" ("Первый фильм большого мастерства").

"The birth of filmmaker" ("Рождение режиссера").

Под такими заголовками вышли отзывы от международных кинокритиков в мировой прессе после премьеры киноленты на Каннском международном кинофестивале и более чем 60 фестивалях в 30 странах мира, среди которых Роттердам, Карловы Вары и Raindance.

Видео дня

The Guardian, Le Monde, Times, Le Figaro, Financial Times, Empire Magazine, Observer, Sunday Times – только небольшой список мировых СМИ, на страницах которых украинскую киноленту встретили с невероятным увлечением.

Не обошли вниманием драму и крупнейшие международные отраслевые издания – как Hollywood Reporter, Variety, Cineuropa, Screen Daily, Screen International, Deadline, International Cinephile Society.

В целом фестивальная премьера фильма прошла на всех континентах.

В наработке – 18 наград: в частности, за лучший фильм, сценарий, работу режиссера, оператора и исполнителей главных ролей. А также номинация от Европейской киноакадемии в категории "Открытие года"

Режиссером и автором киноленты, снятой еще до полномасштабного вторжения, является Дмитрий Сухолиткий-Собчук – член Европейской, Киноакадемии и Украинской Киноакадемии. Участник Berlinale Talents и Locarno Film Academy.

Оператор картины – Никита Кузьменко. Выпускник Global Cinematography Institute в Лос-Анджелесе, награждении премией MTV. Оператор рекламных роликов для брендов NIKE, DIOR и музыкальных клипов для крупнейших звезд мира Cardie B, Harry Styles, The Weekend, Elton John x Britney Spears.

Продюсер фильма – Александра Костина, членкиня Европейской киноакадемии. В прошлом году получила награду от американской киноакадемии Academy Gold Fellowship for Women Award.

"Памфир" – создание украинской команды в сотрудничестве с партнерами из Франции, Польши, Чили, Германии и Люксембурга. И финансированием из Швеции, Швейцарии, Нидерландов и Лихтенштейна.

В команду продюсеров фильма также вошли члены американской и европейской киноакадемий, которые имеют опыт получения номинаций на Оскар для своих предыдущих фильмов и сотрудничали с такими грандами как A24, Warner Brothers, Focus Features.

Кинокартина завоевала любовь зрителей по всему миру. Успешный кинопрокат фильма уже прошел в сотнях кинотеатров в Украине, Франции, Польше, Швейцарии, Лихтенштейне, Греции, Литве, Великобритании, Италии и Ирландии, а также запланирован в Канаде, США, Индонезии, странах Балтии, Нидерландах и Словакии.

"Памфир" – это фильм, повествующий о безусловной любви семьи, имеющей побочное действие, на фоне подготовки к карнавалу Маланки, уникальной украинской традиции, внесенной в нематериальное наследие UNESCO.

Но это не только фильм, но и целая вселенная, созданная его командой. Выставки костюмов и реквизита, ювелирные украшения, экспозиции в музеях, с успехом представленные в Украине, а в последующие месяцы будут популяризировать украинскую культуру в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Копенгагене и Лос-Анджелесе.

"Памфир" – одно из самых важных художественных высказываний о нынешней Украине – наш несломленный дух".