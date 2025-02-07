Отсрочки в Резерв+ будут продлеваться автоматически: детали Минобороны

Отсрочки от мобилизации в Резерв+ постепенно начнут продлеваться автоматически. Теперь для этого будет достаточно обновить военный документ.

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Раньше для продления онлайн-отсрочки нужно было отправлять новый запрос в приложении. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что первоначально функция будет работать для отсрочек, которые были оформлены через Резерв+. Речь идет о документах для людей с инвалидностью, имеющих удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

"Многодетные родители, имеющие троих детей в совместном браке, по окончании отсрочки могут подать запрос на новую. Позже сделаем автоматические отсрочки и для них", – написала Черногоренко.

Мы писали о том, что для большинства людей отсрочка не будет действовать постоянно, даже если основания для нее остаются. Поэтому отсрочку нужно периодически продлевать. Для этого необходимо подать заявление в ТЦК.

Также мы рассказывали, какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации и сколько нужно ожидать решения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Министерстве обороны Украины анонсировали реформу экстерриториальности. Идея в том, чтобы граждане не были привязаны к тому ТЦК и СП, где они впервые стали на учет, и к конкретной военно-врачебной комиссии.

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