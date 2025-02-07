Какие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации и сколько нужно ждать решения: объяснение

В Украине некоторые категории граждан имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Для этого следует обратиться с заявлением в соответствующую комиссию, которая работает при территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Документы необходимо подавать по месту официальной регистрации или фактического проживания.

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Процедура оформления отсрочки регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. Основания для ее предоставления определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если военнообязанный имеет основания для отсрочки, он должен лично подать заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП в своем районе или городе. Вместе с заявлением следует предоставить оригиналы или должным образом заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.

Как документы необходимы для оформления отсрочки

Для получения отсрочки могут потребоваться следующие документы:

1. Официальное ходатайство от руководителя органа государственной власти о предоставлении отсрочки.

2. Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией в соответствии с установленной Минздравом формы или официальное удостоверение, удостоверяющее соответствующий статус.

Также может быть предоставлен пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий право на получение социальной помощи согласно законам Украины о государственной поддержке лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также лиц, не имеющих права на пенсию. В таких документах должна быть указана группа и причина инвалидности.

3. Справка на получение льгот лицами с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь. Форма справки должна быть утверждена Минсоцполитики.

4. Свидетельства о рождении трех и более детей с указанием отцовства военнообязанного и один из следующих документов:

Свидетельство о браке или решении суда о расторжении брака с указанием проживания детей с военнообязанным.

Решение органа опеки об определении места жительства детей.

Письменное соглашение между родителями о проживании детей и участие второго родителя в их воспитании.

5. Судебное решение, подтверждающее, что ребенок находится на содержании заявителя, и документальное подтверждение выплаты алиментов.

6. Свидетельство о рождении ребенка (детей) и один из следующих документов:

Свидетельство о смерти второго родителя или решение суда о его объявлении умершим.

Решение суда о лишении одного из родителей родительских прав.

Решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствует.

Приговор суда, согласно которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы.

Документ, подтверждающий самостоятельное воспитание и содержание ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины);

7. Медицинское заключение или индивидуальная реабилитационная программа для ребенка с инвалидностью до 18 лет

8. Решение об устройстве ребенка в приемную семью или договоре о совместном проживании и воспитании.

После предоставления всех необходимых документов заявление подлежит обязательной регистрации.

Сроки рассмотрения заявления

Комиссия должна рассмотреть представленные документы в течение семи дней. Принятое решение фиксируется в протоколе, а заявитель получает уведомление о результате не позднее следующего дня после принятия – по телефону или по почте.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжительность отсрочки зависит от срока действия оснований. Поэтому важно возобновлять отсрочку до того, как она станет недействительной, поскольку при задержке даже на короткий период человека могут мобилизовать.

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