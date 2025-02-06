Как продлить отсрочку от мобилизации: объяснение

Некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва, однако для большинства из них она не будет действовать постоянно, даже если основания для отсрочки остаются. Поэтому отсрочку нужно периодически продлевать. Для этого необходимо подать заявление в ТЦК.

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Это подразумевает закон о мобилизации. OBOZ.UA рассказывает, на какой срок дают отсрочку и что нужно сделать для ее продления.

Сколько действует отсрочка от мобилизации

Основания для отсрочки от призыва во время мобилизации могут быть разными – семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение. Отсрочку дают на срок действия этих оснований. Например, если основанием является содержание трех детей младше 18 лет, отсрочка аннулируется после достижения одним из детей совершеннолетия. По этому же принципу студенты вузов теряют отсрочку от службы после окончания этих учебных заведений.

При этом отсрочка от мобилизации длится не дольше проведения мобилизации. Как известно, с начала полномасштабной войны военное положение и мобилизацию устанавливают на следующие 90 дней указом президента. Соответственно, отсрочка действует только до окончания действия указа о проведении мобилизации, а затем ее нужно оформлять еще раз.

То есть, проще говоря, отсрочку от мобилизации придется продлевать каждые примерно три месяца, пока будут действовать основания для нее.

Однако, согласно изменениям в постановлении Кабмина, для некоторых категорий мужчин отсрочка будет продолжаться автоматически:

для людей с инвалидностью – на весь срок их инвалидности;

для студентов и аспирантов – на один обучающий семестр (но не дольше чем на 6 месяцев);

для учителей и преподавателей – на целый учебный год;

для тех, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к службе – на период, указанный в ее заключении. Но не дольше 12 месяцев;

для чиновников и госслужащих – на период, пока они работают на соответствующей должности;

для близких родственников погибших во время АТО полномасштабной войны и тех, кому посмертно присвоили звание Героя Украины, – на срок действия соответствующих оснований.

Как продолжить отсрочку

Для продления срока отсрочки нужно подать заявление территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Некоторые ТЦК вместе с ней требуют повторно принести пакет документов, подтверждающих право на отсрочку или позволяющих отправить их по почте. Поэтому эти детали следует уточнить в военкомате.

Многодетные родители, студенты, аспиранты, докторанты и люди с инвалидностью могут оформить отсрочку через резерв+.

Документы и заявление на отсрочку должна рассматриваться специальной комиссией при ТЦК и СП. И только комиссия решает, предоставлять ли военнообязанному отсрочку и полномочия принимать решение, как положительное, так и негативное.

Если мужчина хочет подать заявление на прием в ТЦК, но ему отказали сразу, это – нарушение закона.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14 продолжение особого режима, который действует в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии России.

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