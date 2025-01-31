Военнообязанные смогут выбирать ТЦК и ВЛК: в Минобороны анонсировали реформу экстерриториальности

Министерство обороны планирует новую реформу экстерриториальности. Идея в том, чтобы граждане не были привязаны к тому ТЦК и СП, где они впервые стали на учет, и к конкретной военно-врачебной комиссии.

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Это анонсировала заместитель главы МО по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. В эфире телемарафона она назвала грядущие перемены очень важными. Они ожидаются в течение этого года.

"Мы хотим отвязать необходимость приходить именно в тот ТЦК и СП, где человек состоит на учете", – сказала Черногоренко.

Речь идет о том, чтобы обеспечить возможность человеку, который, например, переехал в другой город, обратиться в ближайший центр комплектования.

Принцип экстерриториальности будет применен и для прохождения ВВК. "Буквально к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных военно-врачебных комиссий и сможем проходить медицинское освидетельствование в любом удобном учреждении здравоохранения. Это может быть и ЦПМСП, то есть обычное учреждение здравоохранения государственной формы собственности , и частная клиника", – сказала Черногоренко.

Поскольку ТЦК и СП работают в едином государственном реестре "Оберіг", реализовать принцип экстерриториальности будет проще. Это произойдет "уже в ближайшее время".

"Мы сейчас говорим об этом с Генеральным штабом, эту идею поддерживает офис президента Украины, Кабинет министров", – отметила она.

Изменения касательно ВВК планируется воплотить в жизнь "несколько позже, потому что хотим дать еще больше гибкости и... привязать медицинское освидетельствование к любому врачу, который удобен человеку: это может быть терапевт, семейный врач или врачи-специалисты, если нужно".

Экстерриториальный принцип прохождения ВВК поможет внедрить единую электронную систему здравоохранения.

В контексте защищенности информации замминистра заверила: точка входа человека происходит через приложение Резерв+, и защита там надежная.

"Наша архитектура построена таким образом, чтобы не хранить никаких военнообязанных данных на серверной части. То есть человек обращается с запросом, который направляется непосредственно в защищенный реестр, возвращается данными конкретно на его девайс – и никаких уязвимостей для того, чтобы осуществить перехват данных, мы не усматриваем. Но мы все равно работаем над тем, чтобы постоянно повышать уровень защиты наших систем. Работают над этим лучшие государственные команды", – подчеркнула Черногоренко.

Как ранее писал OBOZ.UA, военнообязанные украинцы во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию каждый год. В мирное время этот осмотр проводится раз в пять лет.

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