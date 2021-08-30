Отменят ли в Украине длинные выходные и за какой праздник нардепы проголосуют зеленой кнопкой. Эксклюзив

В Верховной Раде планируют как можно быстрее взяться за президентский законопроект об установлении государственного праздника и выходного 28 июля. А вот об отмене длинных выходных, то у этого документа шансы быть принятым ниже, ведь депутаты переживают за туристическую отрасль.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук оценила шансы прохождения и принятия законопроектов. Она прогнозирует, что дополнительный выходной в украинцев появится уже в следующем году.

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"Я оцениваю минимальные шансы принятия любых законопроектов, кроме президентского. Он направлен на то, чтобы был государственный выходной день в праздник украинской государственности 28 июля. У этого законпороекта будут большие шансы пройти через зал и уже в следующем году этот день станет официальным государственным праздником" – сказала Кравчук.

Получается, что в общий календарь выходных добавится еще один день. Однако ранее велись речи о том, чтобы не переносить выходной день, если государственный праздник пришелся на субботу или воскресенье. Если бы документ приняли, то в 2021-м количество выходных сократилось бы на три дня.

"По поводу других законопроектов, которые запрещают длинные праздники, то вероятность принятия минимальна. На самом деле здесь есть и логические предостережения. Для внутреннего туризма это очень и очень выгодно. Потому что в то время, когда кто-то отдыхает, сфера гостеприимства наоборот работает. Это гостиницы, рестораны, национальные парки. И это тоже рабочие места. А туризм сильно пострадал из-за карантина, поэтому нет логики отменять длинные выходные", – подытожила Кравчук.

Сейчас в Украине праздничными днями являются:

1 января – Новый год,

7 января и 25 декабря – Рождество Христово,

8 марта – Международный женский день,

1 мая – День труда,

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне,

28 июня – День Конституции Украины,

24 августа – День Независимости Украины,

14 октября – День защитника Украины.

Кроме того, граждане имеют один день выходного (воскресенье) на Пасху один день (воскресенье) на Троицу.

Добавим, что в первый месяц осени дополнительных нерабочих дней не предвидится. Но в сентябре отмечают несколько больших церковных праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в марте 2021 депутаты парламента поддержали проект закона об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине. Однако они провалили голосование во втором чтении и направили его на доработку в комитет. Сейчас украинцы живут по летнему времени, будут ли переводить часы осенью, пока неизвестно.