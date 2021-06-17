Украинцев могут лишить части выходных: какое новшество приготовили "слуги"

В Украине хотят отменить перенос выходных дней в случае, если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем. В результате ежегодно количество выходных может сократиться на 2-3 дня.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег прописала в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.

К примеру, если бы документ уже действовал, то в 2021-м количество выходных сократилось бы на три дня. Дело в том, что религиозные праздники Пасха и Троица ежегодно совпадают с воскресеньем. Поэтому и решили перенести выходной на следующий день.

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Всего в Украине есть 11 официальных праздничных выходных. И это меньше, чем во многих странах мира:

Аргентина – 19;

Колумбия – 18;

Япония – 16;

Гонконг – 16;

Таиланд – 15;

Россия – 14;

Малайзия – 14;

Литва – 13;

Италия – 12;

Испания – 12.

Главная идея такого новшества – сокращение количества выходных позволит увеличить эффективность труда. Однако опрошенные OBOZREVATEL эксперты сходятся во мнении, что несколько дополнительных рабочих дней в неделю на ситуацию не повлияют, а главный критерий – структура рынка труда, которая зависит от ситуации в экономике.

Отметим, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. При этом средняя зарплата в стране остается одной из самых низких в Европе.