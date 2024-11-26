Открыт набор заявок на программу лидерского развития через учительство в малых громадах

Общественная организация "Научай для Украины" начала прием заявок на участие в программе лидерского развития через учительство в малых громадах "Обучай". Эта программа привлекает мотивированных людей к учительству в маленьких населенных пунктах, чтобы помочь ребенку реализовать свой потенциал, независимо от места проживания или рождения.

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Участники программы переезжают в небольшие общины, учительствуют в местных школах, организуют дополнительные занятия для наслаждения образовательных потерь, внеклассные активности и важные проекты для детей и общины. покрытие расходов на проживание. опыт и шанс make the difference.

Цель "Обучай для Украины" – преодолеть значительный разрыв в образовательных возможностях детей из сел и городов Международное исследование качества образования PISA за 2022 год показало, что разница в знаниях по математике среди 15-летних подростков достигает 4,5 года. влияние полномасштабной войны и нехватку учителей в Украине. осуществленного по заказу Общественного союза "Освіторія", за следующие 5 лет прогнозируемая нехватка учителей составит 108 тысяч. Средний возраст украинских педагогов сейчас – 45 лет. последние два года их стало на 22% меньше.

"Каждый год участники программы "Обучай" становятся источником вдохновения и примером для учащихся в малых общинах, мотивируют их и помогают открывать новые возможности. Мы убеждены, что реальные изменения возможны только благодаря системным действиям. Вклад в лидерское развитие наших участников и выпускников позволяет достигать не только краткосрочных результатов, но и создавать устойчивые изменения, которые будут формировать будущее поколение. полномасштабной войны", – отмечает Инна Рахмистрюк, руководитель программы.

В этом году программа стремится привлечь еще больше людей, готовых к вызовам и желающих изменять систему образования к лучшему. Наличие педагогической профессии не обязательно.

Чтобы принять участие в программе, нужно:

иметь степень бакалавра или магистра любой специальности (не обязательно педагога);

иметь уверенные знания одного из школьных предметов (будьте готовы пройти тест);

быть готовым переехать в маленькую деревню или общину на время программы.

"Я решила присоединиться к программе, потому что верю в идею, что если ты хочешь жить в сознательном обществе, ты должен взять ответственность и приложить усилия к тому, чтобы воспитать это общество." – говорит Дарья Наконечная, которая работала маркетологиней в ИТ, а сейчас преподает английский в Петровировском лицее в Одесской области .

С 2017 года программа охватила более 20 000 детей в 44 школах пяти областей Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской. Сейчас в рамках проекта в украинских школах преподают 29 учителей, среди которых выпускники топовых украинских и международных университетов, специалисты бизнеса, ИТ, медиа и других сфер. Всего участие в программе "Навчай" уже приняли 80 участников и участниц.

Конец первой волны приема заявок – 31 января. Регистрация по ссылке: teachforukraine.org

Об организации:

"Обучай для Украины " – общественная организация, которая входит в глобальную сеть организаций Teach For All, объединяющую партнеров в 63-х странах мира. Все члены сети работают для того, чтобы дети получали доступ к образованию, поддержке и возможности формировать лучшее будущее для себя и своей страны. ОО "Обучай для Украины" работает в двух направлениях: преодоление образовательного неравенства и преодолении образовательных потерь.