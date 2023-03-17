Отдал жизнь за Украину: на Черниговщине попрощались с воином, погибшим во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Фото

В Черниговской области простились с защитником Украины Алексеем Булкой. Воин погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП. Алексей Булка родился 15 апреля 1987 в селе Тарасов.

Там он окончил Билейковскую общеобразовательную школу, после чего продолжил обучение в Остерском строительном колледже и Сумском национальном аграрном университете.

В ноябре 2022 года Алексей вступил в ряды защитников Родины, попав в состав воинской части А0284. Он достойно защищал родную Родину от вражеских оккупационных войск, давая отпор российским оккупантам.

Герой погиб 10 марта 2023 во время выполнения очередного боевого задания. Простились с Алексеем в его родном селе.

Напомним, в боях за Бахмут погиб украинский защитник Иван Лищинский. Героя провели в последний путь 13 марта в селе Приднестрянское Ямпольской территориальной громады Винницкой области.

На войне за независимость Украины во время выполнения боевой задачи погиб воин ВСУ Василий Драгун из села Александровка Харьковской области. Юному Герою в конце января исполнилось всего 20 лет, он с детства мечтал стать военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области простились с 19-летним защитником Романом Корчемным, погибшим в Донецкой области. Из родных у защитника был только дедушка.

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