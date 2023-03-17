''Мечтал стать военным'': в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Харьковщины. Фото

На войне за независимость Украины во время выполнения боевого задания погиб воин ВСУ Василий Драгун из села Александровка Харьковской области. Юному Герою в конце января исполнилось всего 20 лет, он с детства мечтал стать военным.

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Жизнь защитника оборвалась на фронте 6 марта. Об этом сообщил Валковский городской совет в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Общительный, искренний, справедливый, всегда улыбающийся, с чувством юмора и чрезвычайно ответственный – таким навсегда Василий останется в памяти своих односельчан, одноклассников и учителей Александровской и Сидоренковской школ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мирной жизни парень успевал учиться и помогать отцу дома по хозяйству, больше всего заботился о своих меньших сестренках.

"Мечтал стать военным, поэтому, окончив школу, поступил и учился во Львовской национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного", – рассказала о своем ученике директор Сидоренковского лицея Дина Новикова.

Василий Васильевич Драгун был призван в ряды ВСУ по контракту Галицко-Франковским ОРВК. Служил начальником ремонтной мастерской артиллерийского вооружения ремонтно-восстановительного батальона. Имел звание младшего сержанта.

"Нельзя сдержать слез, боль и отчаяние окутывает сердца из-за отнятой войной еще одной жизни молодого парня, сына, брата, доброго, порядочного человека. Вся громада искренне сочувствует семье, друзьям, боевым побратимам погибшего Героя. Почет и вечная память мужественному сыну Украины, отдавшего свою молодую жизнь за свободу, независимость и любовь к родной земле", – отметили в Валковском горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине простились с 19-летним защитником Романом Корчемным, погибшим в Донецкой области. Из родных у защитника был только дедушка.

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