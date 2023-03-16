''Спасибо. У меня все ок. Целую'': воин ВСУ перед гибелью под Бахмутом отправил жене трогательное смс. Фото

В боях за Бахмут погиб украинский защитник Иван Лищинский. Героя провели в последний путь 13 марта в селе Приднестрянское Ямпольской территориальной громады Винницкой области.

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Перед гибелью Иван успел отправить своей жене трогательное смс. Об этом сообщила Ямпольская районная газета "Ямпольские известия".

Проститься с воином Вооруженных сил Украины вышло все село, а также приехали его побратимы.

Односельчане Ивана вспоминают о нем как о добром, отзывчивом человеке, хорошем семьянине. Соседи рассказывают, что он хорошо ладил с внуками, учил их человечности и доброте. Никогда не жаловался на жизнь и службу, а также был уверен в победе Украины.

Последние дни Иван Лищинский находился под сильными обстрелами. Перед штурмом написал жене Наталье короткое смс-сообщение: "Спасибо. У меня все ок. Целую…"

Иван был мобилизован 9 ноября 2022 года. На фронте он был наводчиком 3-го аэромобильного отделения 3-го аэромобильного взвода 9-й аэромобильной роты 3-го аэромобильного батальона в/ч А4335. Защитник Украины погиб 8 марта 2023 года в результате ведения боевых действий в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.

Родился Иван 28 ноября 1985 года в селе Черепин Киевской области в многодетной семье. У него было еще двое младших братьев и сестра. В юном возрасте смерть унесла родителей погибшего и оставила его сиротой.

В поисках лучшей доли Иван отправился в Винницкую область, где встретил свою будущую жену Наталью с сыном Ярославом. Супруги прожили вместе 16 лет, семь из них – в селе Приднестрянское.

Напомним, в Кривом Роге простились с защитником Украины Максимом Клименко, погибшим под Бахмутом. 37-летний мужчина до полномасштабной войны руководил одной из криворожских компаний, однако бросил все, чтобы защитить родную землю от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 марта, на Майдане Незалежности в Киеве простились с двумя украинскими военными, отдавшими жизнь за Украину. Отец и сын Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли в боях за Бахмут Донецкой области.

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