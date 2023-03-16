Из родных у него был только дедушка: на Тернопольщине простились с 19-летним защитником, погибшим в Донецкой области. Фото

Украина в развязанной Россией войне снова потеряла своего защитника. Трагическая весть пришла на Тернопольщину. Там простились с 19-летним воином Романом Корчемным.

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Печальную новость сообщили в Шумской территориальной громаде, откуда родом боец. Корчемный, у которого из родных был только дедушка, погиб, сражаясь с российскими оккупантами в Донецкой области (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В родной дом в с. Стежок вернулся защитник – 19-летний Роман Корчемный, погибший в результате минометного обстрела вблизи с. Белогоровка в Донецкой области. Юношу в последние годы воспитывал дедушка, поскольку мама умерла, когда парню было 16", – говорится в сообщении.

На защиту Украины герой встал добровольно в январе текущего года. Он был принят на военную службу по контракту. Однако пробыть на передовой бойцу удалось недолго. Вражеская пуля забрала жизнь защитника.

Попрощаться с Корчемным на площадь Героев Майдана в Шумске пришли сотни местных жителей. Они не скрывали слез и не сдерживали эмоций. Священники отправили панихиду за погибшим.

Когда траурный кортеж двинулся к Стежку, вдоль всей дороги героя встречали на коленях.

16 марта 2023 года – день похорон Романа Корчемного в Шумской общине объявлен днем траура.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта трагическая весть пришла на Полтавщину. Там в Хороле Александра Скрипниченко с фронта не дождались трое детей.

А 7 марта в бою под Бахмутом погиб 27-летний Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи". Боец был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады, он создал одно из самых боеспособных подразделений на фронте.

Также в боях с российскими оккупантами погиб воин "Легиона Свободы" Глеб Рабушин. Он служил старшим боевым медиком 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады.