Оставил успешную карьеру, чтобы стать на защиту Украины: в Ужгороде попрощались с погибшим Героем. Фото

В Ужгороде 17 марта попрощались с 39-летним защитником Украины, старшим солдатом Сергеем Митропольским. Герой погиб 8 марта в боях вблизи города Пологи в Запорожской области.

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Погибший военный до последнего вздоха мужественно защищал украинскую землю от российских захватчиков. О прощании с Митропольским, которое состоялось на площади Народной, сообщили на официальной Facebook-странице Ужгородского городского совета.

Воин вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения России. Он служил старшим стрелком второй механизированной роты первого механизированного батальона воинской части А7013.

Провести бойца в последний путь пришли родные, близкие, друзья, коллеги, мэр города Богдан Андреев, заместитель начальника Ужгородской РВА Радион Кыштулинец, военнослужащие, жители громады.

"Сергей Митропольский был прекрасным человеком, коллегой и другом, прекрасным руководителем и настоящим патриотом – так отзываются те, кто знал его близко. И запомнят его как светлого, умного, чрезвычайно положительного человека", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Героя похоронили на Холме Славы. У защитника остались родители, сестра, дедушка.

Сергей Митропольский родился 30 января 1984 года в Ужгороде. Учился в общеобразовательной школе №1, после окончания которой поступил на факультет международных экономических отношений УжНУ, успешно его окончил. Служил в украинской армии в воздушно-десантных войсках.

Работал по специальности в ООО "Джейбил Юкрейн Лимитед", где сделал успешную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Черниговской области попрощались с защитником Украины Алексеем Булкой. Воин погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

– В Тернопольской области простились с 19-летним защитником Романом Корчемным, который погиб в Донецкой области. Из родных у защитника был только дедушка.

– В боях за Бахмут погиб украинский защитник Иван Лищинский. Героя провели в последний путь 13 марта в селе Приднестрянское Ямпольской территориальной громады Винницкой области.

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