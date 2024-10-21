'Вы ничего не делаете! Вам не стыдно?': Безуглая встретилась с избирателями и получила отзывы о своей работе. Видео

Толпа граждан захейтила народную депутатку Марьяну Безуглую, которая вышла пообщаться с народом. Люди встретили парламентарию криками "Позор!".

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Соответствующее видео 21 октября было распространено в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как Безуглую окружила толпа возмущенных людей.

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Она, очевидно, вышла пообщаться с гражданами по поводу их обращений.

Одна из женщин спросила депутата о сроках службы украинских военных, на что Безуглая сказала, что сейчас "невозможно" об этом говорить.

Кто-то из толпы выкрикнул: "Вы ничего не делаете, вам не стыдно?"

После этого люди стали скандировать: "Позор".

"Складывайте мандат и уезжайте из Украины", – предложили Безуглой.

В каких скандалах фигурировала Безуглая

Нардепка Марьяна Безуглая прежде всего стала известна в Украине благодаря своим критическим высказываниям в сторону военного командования.

В частности, в 2023 году она требовала отставки тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за якобы неспособности предоставить план на 2024 год. Заявления Безуглой спровоцировали волну возмущения среди общественности.

Летом 2024 года парламентария обратилась в ГБР с жалобой на главкома Александра Сырского, обвинив его в якобы препятствовании ее депутатской деятельности. Она также обвинила его в коррумпированности и лжи, после чего в обществе прозвучали призывы привлечь Безуглую к ответственности за дискриминацию ВСУ.

Кроме того, утром 10 октября нардеп опубликовала информацию о поражении ЗРК Patriot, а уже через три часа минобороны РФ на основе озвученных ею данных утверждал факт поражения Patriot. Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал Безуглую "лучшим демотиватором украинского воина или потенциального рекрута".

Журналист Юрий Бутусов рассказывал, что Безугла откровенно вмешивается в работу СБУ, требуя "перезапуска", и называл "некомпетентностью" вмешательство депутата в работу военных по обороне Северодонецка. По словам Бутусова, нардеп участвовала напрямую в постановке боевых задач командирам подразделений.