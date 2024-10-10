'Почему ей не инкриминируют подозрение в дискриминации ВСУ?' Как Безуглая подыгрывает России и сеет 'зраду' среди украинцев

Одиозная народная депутатка Марьяна Безуглая продолжает публиковать провокационные посты о военном руководстве Украины. Она неоднократно критиковала главнокомандующих ВСУ, делала скандальные заявления о мобилизации и даже жаловалась в СБУ на волонтеров.

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OBOZ.UA рассказывает о скандалах с участием народной избранницы и ее попытках подыграть кремлевской пропаганде.

"Наезд" на Сырского и видео с российских пабликов

В одном из последних комментариев Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в коррумпированности и лжи. В свою очередь сотни украинцев потребовали привлечь Безуглую к ответственности за дискриминацию ВСУ.

В соцсети Х народная избранница выдала, что Сырский якобы "ухудшил дегенеративность высшего военного управления и может остаться в истории с позором". Также она потребовала, чтобы президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ.

Стоит отметить, что такие умозаключения Безуглая сделала на основе российских пропагандистских видео. Нардепка руководствовалась роликом, в котором россияне показали, что якобы нанесли ракетный удар по ЗРК Patrioit.

Украинцы крайне негативно отреагировали на очередное скандальное заявление Безуглой и потребовали, наконец, привлечь ее к ответственности. Пользовали соцсетей удивились, почему после целого ряда скандалов Безуглой до сих пор не инкриминируют подозрение в дискриминации ВСУ.

Советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко отметил, что Безуглая опубликовала информацию о поражении ЗРК Patriot в 9:00 утра, а уже спустя три часа минобороны РФ на основе озвученных нардепом данных подтверждает факт поражения Patriot.

"Это уже предел нужно ли еще подождать, чтобы понять как много сведений с ограниченным доступом разрешено вываливать в паблик отдельно взятой придворной торпеде? Может пора наказывать по закону или это другое?", – возмутился Андрющенко.

Отреагировал на эту информацию и эксспикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, назвав Безуглу "лучшим демотиватором украинского воина или потенциального рекрута".

"Так что же произошло 9 октября? Но ничего нового, враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. Мало того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе", – написал Игнат.

Он пояснил, что в тот день ЗРК Patriot вел противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить.

"Воздушные силы не могут каждый раз оправдываться перед обществом из-за инфовыпадов Марьяны и ей подобных. Из-за этих объяснений враг получает дополнительную информацию при планировании следующих атак. Но не отреагировать тоже не можем, потому что градус кипения слишком высок, не так ли?" – отметил эксспикер ПС ВСУ.

Также Безуглую уличили в работе на российскую пропаганду и даже сравнили с украинофобом Медведевым. Украинцы возмущены, что вместо работы народного депутата от Безуглой исходит лишь неадекватная критика в адрес военного руководства страны.

Атака на Залужного и Олещука

Ранее народная депутат организовала информационную атаку на бывшего главкома Валерия Залужного. Также она высказывалась в адрес Воздушных сил ВСУ и уже экс-командующего Николая Олещука.

Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он якобы заказывал публикацию выгодных ему статей в издании The Economist. Народная депутат от "Слуги народа" обратилась лично к Залужному и призвала его не молчать. Более того, она намекнула, что Залужного якобы волнуют только его рейтинги.

Безуглая требовала отправить главнокомандующего Залужного в отставку. При этом причиной она назвала то, что у военного руководства якобы нет плана войны на 2024 год, поскольку оно не предоставило его ей лично.

Кроме того, народная избранница запомнилась большой порцией критики в адрес Воздушных сил ВСУ. В частности, после авиакатастрофы истребителя F-16 в конце августа 2024 года Безуглая выдала, что самолет якобы сбили зенитным ракетным комплексом Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, и обвинила ВС в сокрытии данных о случившемся. Эту информацию в очередной раз начали активно распространять кремлевские пропагандисты.

Безуглая также критиковала Воздушные силы ВСУ за неэффективную защиту аэродромов. По ее мнению, военные не разработали способы противодействия вражеским дронам, которые сейчас залетают более чем на 100 км. Кроме того, в одном их своих сообщений в сети нардепка обвинила во лжи командование Воздушных сил ВСУ, якобы оно заявило о падении обломков на детскую больницу "Охматдет".

Заявление о мобилизации женщин и критика военных

Во время активных дискуссий перед принятием нового закона о мобилизации Безуглая также отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, она требовала, чтобы женщины, уехавшие из Украины после начала полномасштабной войны, вернулись и воевали на фронте.

Кроме того, Безуглая предлагала лишать гражданства и арестовывать имущество военнообязанных, которые выехали за границу во время войны и не вернулись. При этом депутат дополнила такую инициативу предложением отдать активы беглецов семьям погибших военнослужащих.

Народная избранница не стыдилась высказываться в адрес не только высшего военного руководства, но и других военнослужащих. Она называла некоторых генералов "преступниками", обвиняя их в наступлении российских оккупантов на Харьковщине и провале обороны на Покровском направлении. В частности, Безуглая обвинила бывшего командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков" генерала Юрия Галушкина в "завале обороны Харьковщины", а генерал-майора Андрея Соколова и генерал-лейтенанта Юрия Содоля называла "преступниками".

Политические амбиции Безуглой

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя на фоне заявление о политических амбициях прокомментировал высказывания Безуглой в его адрес. В комментарии OBOZ.UA он рассказал, что не делал нардепке никаких предложений. Тополя подчеркнул, что, когда создавалась политическая сила, Безуглая об этом узнала и сама пришла с предложением приобщиться и возглавить направление борьбы со здравым смыслом.

"Поскольку такого направления работы в нашей политической силе не предполагалось, мы думали предложить ей возглавить направление медицинской психиатрии! Однако! Как впоследствии выяснилось, соответствующие симптомы и признаки у нее были, а вот диплома по этому направлению не оказалось. Поэтому вынуждены были отказать и здесь", – заявил Тополя.

Также он добавил, что с Безуглой новая политическая сила упустит свои шансы уже на самом старте.

"В конце концов я хотел, чтобы наша молодая политическая сила под лозунгом "тополя придет порядок наведет" имела успех и перспективу, а с Марьяной Безуглой в команде уже на самом старте мы упускали любые шансы", – объяснил Тополя.

"Работа" Безуглой на кремлевскую пропаганду

Скандальные заявления Безуглой не редко становятся пищей для кремлевских пропагандистов. Попытки дискретидировать командование ВСУ и обвинить защитников в провалах на фронте оперативно подхватывают российские СМИ. Так, Безуглая проводила у себя в Facebook провокационный опрос, "результаты" которого мгновенно использовали российские пропагандистские СМИ. Народная избранница в очередной раз подняла тему мобилизации.

К слову, ветеран российско-украинской войны Арслан Мисиратов заявил, что для народной депутатки Марьяны Безуглой не имеет значения, кто именно находится на той или иной должности в военном руководстве государства, ведь ее задача – просто "толкнуть им палки в колеса".

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