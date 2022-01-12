Операция "Блок": 50 лет назад КГБ арестовало Стуса, Чорновола и других украинских диссидентов

Ровно 50 лет назад, 12-13 января 1972 года власти СССР начали репрессии против украинской интеллигенции. В секретных документах КГБ операция по массовым арестам получила название "Блок".

За два дня в Киеве и Львове были арестованы поэты Василий Стус, Иван Коваленко, критики Вячеслав Чорновил и Иван Светличный, философ Евгений Сверстюк, математик Леонид Плющ, политзаключенный и диссидент Данило Шумук, врач Николай Плахотнюк, экономист Зиновий Антонюк, реставратор Олесь Сергиенко, журналист Михаил Осадчий, религиозный деятель и правозащитник Иван Гель, художница Стефания Шабатура и поэтесса Ирина Стасив-Калинец.

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В целом до конца года в УССР были арестованы 89 человек, а к концу 1974 года – 193 человека.

Арестованных представителей интеллигенции обвиняли в "украинском буржуазном национализме" и распространении самиздата. Большинство из них получили крупные тюремные сроки или были помещены в психиатрические больницы.

Преследования, слежка, обыски и непрерывные аресты продолжались до 1975 года. Над Украиной установилась удручающая атмосфера: те, кто не давал показаний против арестованных или проявлял какие-либо признаки сострадания, увольнялись с работы, исключались из институтов. Возможности служебного или творческого роста для таких людей были закрыты.

Те, хотел выжить, должны были унижаться и писать оды режиму; кто-то спился и покончил с собой (Григор Тютюнник), а кто-то надолго ушел во "внутреннюю эмиграцию" (Лина Костенко, Валерий Шевчук).

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