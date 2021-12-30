30 декабря называют днем рождения СССР: что произошло в Москве 99 лет назад. Фото и видео

Ровно 99 лет назад, 30 декабря 1922 года в Москве прошел съезд, во время которого делегаты от российский, украинской, белорусской и закавказской республик одобрили Договор и Декларацию о создании СССР. Этому событию предшествовали полгода переговоров.

В частности, после того, как большевики установили контроль над большей частью бывшей Российской империи, на карте некоторое время существовала страна без названия. Подчиненные Москве коммунистические республики формально числись независимыми, а с Кремлем у каждой из них был заключен отдельный союзный договор.

Видео дня

Украинская ССР такой договор заключила 28 декабря 1920 года. В нем говорилось о независимости и равенстве республик.

В начале 1922 года перед РСФСР встал вопрос о формализации единого государства. 11 мая для "урегулирования отношений между УССР и РСФСР" была создана спецкомиссия, деятельность которой не предусматривала какого-либо "изменения" "в понимании отмены или уменьшения" независимости УССР.

Но уже 11 августа 1922 года была создана другая комиссия оргбюро ЦК РКП(б), которую возглавил Иосиф Сталин. По сути, ее решения были противоположны определениям украинско-российской комиссии и распространялись на все республики СССР.

Договор и Декларацию о создании СССР изначально планировали ввести в действие через два-три месяца, но формально Советский Союз как новое государство начал свое существование 6 июля 1923 года, когда оба документа объединили в один – Конституцию СССР (именно 6 июля впоследствии отмечали годовщину создания СССР). В тот же день был создан Совет народных комиссаров, формальным руководителем которого стал Владимир Ленин.

В результате коммунистическая партия полностью подчинила все структуры новосозданного государства. В СССР была установлена тоталитарный строго централизованный режим. Массовые репрессии, особенно в 1930-х, затронули все категории населения, а принудительный труд в ГУЛАГе принял беспрецедентные масштабы. Организованный Сталиным Голодомор унес миллионы жизней.

В 1939 году были заключены советско-германские договоры, согласно которым в состав СССР вошли Западная Украина, Западная Беларусь, страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина.

Видео: 24 канал

В период советско-немецкой войны власти СССР проводили политику насильственной депортации целых народов: чеченцев, крымских татар, калмыков, греков, немцев и др.

После войны репрессии в СССР продолжились; были разорваны дружественные отношения с западными странами, началась "холодная война" и гонка вооружений. В 1956 году Никита Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина; в стране началась реабилитация жертв репрессий. А в 1985 году Михаил Горбачев инициировал политику перестройки, который не смог спасти государство от кризиса.

В декабре 1991 года Украина, Россия и Беларусь подписали Соглашение о создании СНГ, чем фактически констатировали прекращение существования СССР.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в СССР происходило "раскулачивание". В 1930 году в Украине оказались раскулачены более 70 тысяч хозяйств, а более 146 тысяч человек – высланы в отдаленные регионы страны.