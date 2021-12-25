63 года назад в СССР упразднили понятие "враг народа": что оно значило

63 года назад, 29 декабря 1958-го Верховный Совет СССР принял "Основы уголовного законодательства". Этот документ упразднил такие клише сталинского режима как "враг народа" и "контрреволюционные преступления".

Также он повысил возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 16 лет и "запретил" насилие и пытки в стране.

Впервые большевики использовали понятие "враг народа" в листовках Комитета народной борьбы с контрреволюцией в 1917 году. Тогда "врагом народа" объявлялся генерал-белогвардеец Лавр Корнилов (погиб в бою с "красными войсками" при штурме Краснодара 31 марта 1918 года).

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Позже практику "разоблачения врагов народа" в СССР ввел Иосиф Сталин. Он рекомендовал так называемый "метод физического воздействия" – пытки.

Термин "враг народа" в Советском Союзе применяли для обозначения противников существующего тоталитарного режима и с целью оправдания массового террора и репрессий.

Он был не только клише идеологии СССР времен Сталина, но и употреблялся на уровне официальных документов. Так, в статье 131 советской Конституции 1936 года говорилось: "Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа".

Необходимость ужесточенной борьбы с "врагами народа" объяснялась сталинским тезисом о том, что якобы одновременно со строительством коммунизма в стране обостряется "классовая борьба" и появляются новые "классовые враги": вредители, контрреволюционеры, шпионы, диверсанты, врачи-убийцы и т. д.

Примечательно, что последним "врагом народа" был объявлен один из главных организаторов репрессий глава НКВД Лаврентий Берия – его расстреляли 23 декабря 1953 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 лет назад Михаил Горбачев официально, по Центральному телевидению объявил, что снимает с себя полномочия президента СССР. В этот же день с Кремля был спущен флаг Советского Союза.