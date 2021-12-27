92 года назад Сталин объявил о "раскулачивании" в СССР: какой была расправа над селом. Фото

27 декабря 1929 года вождь СССР Иосиф Сталин официально провозгласил политику ликвидации кулачества и начало коллективизации. Об этом он заявил, выступая на заседании Всесоюзной конференции аграрников-марксистов с докладом "К вопросам аграрной политики в СССР".

Фактически это означало сворачивание НЭПа ("новой экономической политики", начатой Лениным) и переход ко второму коммунистическому штурму. Так, зимой 1927-1928 годов села отказались продавать хлеб по экономически нецелесообразным ценам и в стране вспыхнул хлебозаготовительный кризис.

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Чтобы выйти из кризиса, хлебозаготовки превращались в обычную практику, а за экономическое сопротивления селян вводились жесточайшие санкции: от пятикратного штрафа до уголовной ответственности (конфискация имущества и депортация в отдаленные регионы Советского Союза).

Четверть средств, полученных от штрафов и конфискованного имущества поступала в фонды кооперирования и коллективизации бедноты, чем власти развязали в селе очередную социальную войну.

В ответ на такие меры состоятельные селяне сворачивали хозяйства, отказывались от наемного труда, вступали в тсозы и артели (добровольные общества для совместной обработки земли). В свою очередь, большевики организовали преследование "лжеколхозов" и повысили нормы хлебосдачи по заниженным ценам.

В июля 1929 года было принято решение о "нецелесообразности" принятия кулаков в колхозы. Окончательно политику в отношении села развернуло постановление ЦК ВКП(б) от 26 августа 1929 года "Об основных итогах и очередных задачах в области контрактации зерновых посевов", запретивший свободную торговлю хлебом, промтовары для села передавались в фонд отоваривания хлебозаготовок, а контрактация планового обмена продуктами между городом стала обязательной.

7 ноября 1929 года вышел номер газеты "Правда" со статьей Сталина "Год великого перелома". Согласно этой статье пленум ЦК объявил переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства.

Вскоре в ЦК была создана комиссия, которую возглавил нарком земледелия Яков Яковлев и которая отвечала за "ликвидацию кулачества как класса".

По состоянию на декабрь 1930 года в Украине оказались раскулачены более 70 тысяч хозяйств, 31,5 тысячи семей (более 146 тысяч человек) были высланы в Сибирь и другие северные районы СССР.

Второй коммунистический штурм большевики вынужденно свернули в середине 30-х, когда ужасный по своим масштабам Голодомор и торможение индустриализации доказали утопичность их теории. Колхозы оказались еще в менее способными обеспечить индустриализацию, чем единоличные хозяйства.

Выход власти нашли в новейшем закрепощении селян в совхозы и колхозы, где им было разрешено иметь участок, держать скот и вести семейный образ жизни.

Продажа продукции, полученной на собственном приусадебном участке, в течение нескольких десятилетий являлась основой выживания жителей сел, которые за нищенские трудодни в колхозах отрабатывали государственную повинность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 63 года назад в СССР упразднили понятие "враг народа". "Разоблачение врагов" активно практиковал Сталин, а впервые этот термин использовали еще в 1917 году.