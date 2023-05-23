ОП о событиях в Белгородской области: чем раньше оставите территории Украины, тем меньше будет для вас катастрофа

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления Кремля о событиях в Белгородской области. Он заявил, что чем раньше российские оккупанты покинут территории Украины, тем меньшей будет для них катастрофа.

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Соответствующее сообщение Подоляк разместил в своем Twitter. Он отметил, что официальный Кремль (устами спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова) на пятнадцатый месяц полномасштабной войны наконец-то сформулировал цель "специальной военной операции" – якобы не допустить падения Белгородской области.

"Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "российской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань – это Россия". Если серьезно, то самое время российскому режиму задуматься над объективностью: чем раньше оставите все территории Украины, тем менее грандиозной катастрофой в России все закончится в финале…" – подчеркнул Подоляк.

Стоит отметить, что сегодня Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области, и назвали ее основную цель.

– Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

– Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, расположенной вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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