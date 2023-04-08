Митрополит Онуфрий заверил, что у него уже нет паспорта РФ, однако заговорил о хороших русских

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Орест Березовский) заявил, что не считает себя гражданином России, несмотря на то, что после распада СССР автоматически получил именно российский паспорт. Также он выразил убеждение, что в России есть много хороших людей, "не спекулирующих войной".

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Онуфрия, обнародованном на официальном сайте УПЦ МП. В тексте на 4 тысячи знаков митрополит Московского патриархата попытался убедить, что российский паспорт для него ничего не значит.

"Хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России", – говорится в заявлении Онуфрия и далее приводится краткое изложение истории его жизни.

Митрополит Онуфрий утверждает, что в 1969 году его не приняли в Одесскую духовную семинарию, поэтому он переехал в РСФСР, где и окончил Московскую духовную семинарию, а затем и Московскую духовную академию.

"Во время обучения в третьем классе Духовной семинарии я поступил в братство Свято-Троицкой Сергеевой Лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. В стенах Свято-Троицкой Сергеевой Лавры я провел девятнадцать лет. … В 1988 году меня перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину", – объясняет свою связь с Россией Онуфрий.

Далее он пытается объяснить, как у него появились два паспорта – украинский и российский.

"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения", – утверждает наместник Московского патриархата в Украине.

Он убеждает, что "оставил российское гражданство", когда отношения между Россией и Украиной стали ухудшаться и сейчас у него нет российского паспорта. До этого он якобы "не обращал внимания на российское гражданство", потому что мечтал вернуться в Троице-Сергиеву Лавру в Московской области и там "завершить свою жизнь среди Божьих людей", а российский паспорт давал такую возможность.

"К сожалению, плохие отношения между Россией и Украиной, распад СНГ, особенно война России против Украины уничтожили мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли – Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет. Но я не Хам. ... Я благодарен Богу за то, что в России я встретил людей: добрых, искренних и боголюбивых – которым я и сегодня хочу быть подобным. На таких людях живет мир. Я знаю, что и сегодня и в России, как и в Украине, есть много добрых и прекрасных людей, которые не спекулируют войной, а искренне осуждают ее как явление, которое не сближает людей, а наоборот – разделяет. чем тех, кто одобряет войну или греет на ней свои руки", – подытожил свое обращение митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата, включая митрополита Онуфрия, имеют гражданство России. Согласно информации "Роспаспорта", Онуфрий получил российский паспорт в Москве 20 марта 2002 года. Через год, 23 июня 2003 года, получил также загранпаспорт гражданина РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!