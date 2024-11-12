Он или она? Какого рода слово Буковель

Приближается зимний сезон, одной из главных достопримечательностей которого является отдых на горнолыжных курортах. В Украине едва ли не самым популярным курортом является Буковель. Но знаете ли вы, какого рода это название в украинском языке?

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Разобраться в этом вопросе решила блогер и радиоведущая Ольга Багний. В своем TikTok-блоге она опубликовала пояснение.

По ее словам, довольно часто можно встретить фразу: "Ми приїхали з Буковелі". Однако здесь топоним используется неправильно. "Буковель – это существительное мужского рода, не женского. Поэтому "ми приїхали" не "з Буковелі", "ми приїхали з Буковелю". Вот так правильно", – объяснила она.

Словари тоже дают название курорта, как существительное мужского рода. В частности, Большой электронный словарь украинского языка предлагает склонять его так:

На мужской род указывает и происхождение слова. Оно становится более очевидным, если произнести название так, как делают это местные жители – гуцулы. Они называют гору, на которой расположен комплекс, и, соответственно, сам курорт "Буков’яль". А значит, речь идет о завявшем буке. То есть в основе топонима лежит название породы дерева, по всем признакам относящегося к грамматической категории мужского рода.

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