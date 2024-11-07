Сумчани или сум’яни? Как правильно назвать по-украински жителей Сум

С лета 2023 г. город Сумы на северо-востоке Украины за героизм в противостоянии российским оккупантам носит звание города-героя. Но знаете ли вы, как правильно на украинском языке называть его жителей?

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Многие по инерции скажут "сумчани". Но в последнее время в печати и публичном пространстве регулярно звучит слово "сум’яни". Время от времени можно встретить еще и вариант "сумці". Какой из них правильный, разбирался OBOZ.UA.

Мнение профессора Пономарива

Этот вопрос затрагивал в своем блоге профессор языкознания Александр Пономарив. По его мнению, правильным является вариант "сум’яни". Он объяснял это тем, что звуковой комплекс -чан- в названии жителей какого-то населенного пункта появляется, когда звуки цьк или ц, которые есть в корне топонима, чередуются с чч или ч. То есть, Донецьк – донеччани, Вінниця – вінничани. "Когда такого дежурства нет, то имеем образование львів'яни, харків’яни, следовательно, и сум'яни – жители Сум", – подытожил Пономаров.

А как насчет сумців?

По словам местного экскурсовода и основателя проекта "Сумигард" Евгения Мурзы, термин "сумці" возник в 18 веке. "Тогда так называли выборных казаков, несших военную службу, а позже – гусарский полк. Если посмотреть на соседние города, то схожие названия были и там. Вспомним название пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка", - рассказал Мурза изданию "Цукр".

Таким образом, вполне уместно называть жителей Сум – сумець и сумка. Более того, Мурза указал на то, что такой вариант можно встретить в виде фамилии. Достаточно вспомнить украинского фольклориста Николая Сумцова. Сам он описывал свою фамилию как обрусевшую и утверждал, что раньше она звучала как Сумец – то есть тот, кто происходил из города Сумы.

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