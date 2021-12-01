Оккупированный Крым засыпало снегом, ураганный ветер валил деревья и срывал крыши. Фото и видео

В ночь на 1 декабря оккупированный полуостров Крым засыпало снегом. Там ухудшились погодные условия, налетел ураганный ветер, валявший деревья и сносящий крыши.

Об этом сообщает Telegram "Крыминформ". Отмечается, что спасатели этой ночью зафиксировали самое большое количество случаев падения деревьев на автомобиле.

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"Минувшей ночью зарегистрирован 21 происшествие с падением деревьев, из них 10 связано с падением на автомобили. В основном все это произошло в Ялте", – говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, на полуострове действует штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, переходящие в снег и ветер 25-30 м/с.

В то же время такая погодная ситуация не помешала городским "властям" Симферополя запустить фонтан на обновленной площади Куйбышева, торжественное открытие которой отменили из-за непогоды.

Напомним, 1 декабря на дорогах Киева утренний снегопад спровоцировал многочисленные пробки. Проблемы с движением были зафиксированы на правом и левом берегу столицы.

В последние два дня снегопады также накрыли украинские Карпаты, температура воздуха там упала до -12 градусов, а видимость была ограничена до 40 метров.

В части регионов Украины первый снег выпал еще 23 ноября. Жители радовались приближению зимы и публиковали в соцсетях снимки "побелевших" городов, а коммунальщики усиленно работали, чтобы предотвратить опасные ситуации на дорогах. Дорожники вывели на улицы 233 единицы снегоуборочной техники и 288 рабочих.

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