В Киеве снегопад спровоцировал пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 1 декабря, на дорогах города утренний снегопад спровоцировал многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Пробки образовалась на проспекте Романа Шухевича (в направлении правого берега до съезда с Северного моста), из-за тянучки на Броварском проспекте проблемы наблюдаются на проспекте Освободителей и улице Генерала Жмаченко, затруднен трафик на улицах Братиславской и Миропольской, на проспектах Соборности (в направлении моста Метро) и Николая Бажана (от метро "Позняки" в направлении правого берега).

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Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", на улицах Семена Скляренко, Кирилловской, Вадима Гетьмана (в направлении Караваевых Дач), Борщаговской, Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе), проспектах Леся Курбаса, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном шоссе в направлении Подола, а также в центре столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 1 декабря, из-за проведения массовых мероприятий на нескольких центральных дорогах города могут ограничить движение транспорта.