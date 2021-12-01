В Киеве снегопад спровоцировал пробки: где не проехать. Карта

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Движение авто на основных дорогах затруднено

В Киеве в среду, 1 декабря, на дорогах города утренний снегопад спровоцировал многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Движение авто на основных дорогах затруднено.

Пробки образовалась на проспекте Романа Шухевича (в направлении правого берега до съезда с Северного моста), из-за тянучки на Броварском проспекте проблемы наблюдаются на проспекте Освободителей и улице Генерала Жмаченко, затруднен трафик на улицах Братиславской и Миропольской, на проспектах Соборности (в направлении моста Метро) и Николая Бажана (от метро "Позняки" в направлении правого берега).

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Оболонь и Троещина.
Дарницкий и частично Днепровский районы.

Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", на улицах Семена Скляренко, Кирилловской, Вадима Гетьмана (в направлении Караваевых Дач), Борщаговской, Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе), проспектах Леся Курбаса, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

Центр столицы,Печерский и Шевченковский районы.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном шоссе в направлении Подола, а также в центре столицы.

Проспект Победы, Святошинский и Голосеевский районы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 1 декабря, из-за проведения массовых мероприятий на нескольких центральных дорогах города могут ограничить движение транспорта.

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