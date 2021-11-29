Испанию и Францию засыпает снегом, возникли трудности с движением транспорта. Фото

В воскресенье, 28 ноября, в западной части европейского континента резко ухудшились погодные условия, в частности, Испанию и Францию накрыл мощный снегопад. Такая природная аномалия обусловлена сильным штормом "Арвен".

Так, в некоторых общинах Испании на выходных температура опустилась до нехарактерных для этой страны -12 градусов. В связи с этим власти объявили чрезвычайный уровень опасности. Об этом сообщает издание 20 minutos (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сильнее всех от непогоды пострадали автономные округа Кантабрия, Наварра и Страна Басков. Из-за снегопада в этих общинах возникли проблемы с движением транспорта. Кроме того, Каталонию, Андалусию, Арагону, Мерсию, Валенсию и Мадрид настиг штормовой ветер с порывами от 70 до 85 километров в час.

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Также сложные погодные условия пришли 28 ноября и во Францию. По информации Francetvinfo, в 11 округах страны объявили чрезвычайный уровень опасности из-за сильного ветра и снегопадов. С особыми сложностями столкнулись водители во Франции. Власти рекомендовали без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом.

Впрочем, государственное метеорологическое агентство Испании прогнозирует улучшение погоды в ближайшее время: на большей части страны ожидается тенденция к стабилизации, хотя дожди продолжатся на крайнем севере полуострова. В то же время синоптики Франции предупреждают, что на части территории сохранится снежный покров, но непогода скоро отступит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021-го погода в Украине будет изменчивой –похолодания будут менять волны незначительного потепления, все это будет сопровождаться осадками. Хотя зима придет по расписанию, снегом на новогодние праздники она украинцев вряд ли порадует.