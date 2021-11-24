Часть Украины присыпало первым снегом. Фото и видео из разных регионов

23 ноября в части регионов Украины выпал первый снег. Жители радуются приближению зимы и публикуют в соцсетях снимки "побелевших" городов, а коммунальщики усиленно работают, чтобы предотвратить опасные ситуации на дорогах.

Как сообщил в Facebook "Укравтодор", первый снег выпал этой ночью на большинстве территорий страны. Работники службы начали обрабатывать покрытие дорог противогололедными материалами и чистить снежную "кашу". Работали 233 единицы снегоуборочной техники и 288 рабочих. OBOZREVATEL собрал фото и видео из заснеженных областей Украины (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость ниже).

Как сообщили в Facebook КО "Киевзеленстрой", 24 ноября с самого утра 279 работников районных КП УЗН убирают снег, осевший на дорожках и скамьях, детских и спортивных площадках, деревьях и кустах.

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В регионе снег выпал впервые. Дежурный синоптик Волынского гидрометеоцентра Василий Климюк сообщил, что подобные осадки связаны с теплым фронтом, пишет "Суспільне Волинь". До конца недели их больше не предвидится. Температура воздуха днем будет со значком "плюс". В пятницу, субботу и воскресенье, отметил синоптик, на Волыни будет дождь. Настоящий снег пойдет уже со следующего вторника, тогда же придет ощутимое похолодание и возможная минусовая температура.

Горнолыжные курорты Карпат – Буковель, Драгобрат, Славское, Пилипец и другие – покрылись снегом и практически готовы к лыжному сезону, сообщает Snig.info.

В горной местности, в частности на Торунском перевале в пределах дороги Р-21 Долина – Хуст, иногда образуется гололедица и выпадает снег, поэтому подрядная организация работает на опережение, обеспечивая все условия для избежания аварийных ситуаций, сообщил заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Игорь Шинкарюк, пишет "Первый.com.ua". Снегоуборочная техника всегда находится рядом с перевалами, а дорогу при необходимости посыпают соляным раствором.

В регионе также впервые выпал снег, довольно плотно покрыв землю. Соответствующими фото Татьяны Скоробогатовой поделились в Facebook "Национального историко-культурного заповедника "Чигирин"".

В городе заснежило в районах улиц Лычаковской, Зеленой и Чорновила, сообщают "Новости Live". Из-за плюсовой температуры на улице он быстро таял. В общей сложности снегопад длился всего несколько минут.

Как отметили в "Укравтодоре", сейчас проезд по государственным дорогам обеспечен. Водителей попросили не отправляться в дальний путь без крайней необходимости.

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