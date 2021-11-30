В Карпатах ударил мороз до минус 12, горы заметает снегом. Фото

Во вторник, 30 ноября, Украинские Карпаты заметает снегом, а температура воздуха упала до -12 градусов. Видимость ограничена до 40 метров.

Об этом в Facebook сообщил "Черногорский горный поисково-спасательный пост". Отмечается, что по состоянию на 9:00, в частности, на горе Поп Иван Черногорский было облачно, ветер южно-западный 8-10 м/с, метель.

Как видно по веб-камерам с горнолыжного курорта Драгобрат на портале Sniginfo, там также идет снег. Покрытие уже достаточно плотное. Температура воздуха на курорте составляет -6 градусов, влажность – 92,4%.

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На Буковеле также, судя по веб-трансляции, метель.

О снегопаде в Карпатах, ограниченной видимости и морозах сообщалось еще 29 ноября. Температура воздуха держала курс на дальнейшее снижение.

Напомним, синоптики предупредили, что во вторник, 30 ноября Западную Украину накроет снегом, а на востоке и юге прогнозируют дожди. В остальной части страны будет солнечно.

Снег с ночи и весь день будет идти в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также снегом накроет Житомирскую область. Ветер по всей стране ожидается западный, 7-12 метров за секунду. Спасатели в связи с такими погодными условиями установили на 30 ноября 1 уровень опасности.

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