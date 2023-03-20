Оккупированный Армянск перехватил эстафету: местные сообщают о взрывах и работе ПВО

Вечером в понедельник, 20 марта, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сначала их слышали в Джанкое, после чего эстафету перехватил Армянск.

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Этот город находится неподалеку от границы полуострова и Херсонской области. По предварительной информации, в Армянске тоже сработала российская ПВО.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", со стороны города были слышны взрывы – об этом сообщил местный житель, который стал очевидцем "бавовны", находясь в селе вблизи Армянска.

Позже стало известно о работе ПВО оккупантов.

В Джанкое также слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину аннексии Крыма 18 марта на полуострове прогремели взрывы. Серию громких звуков слышали в некоторых районах Севастополя.

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