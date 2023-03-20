В оккупированном Джанкое ''бавовна'': есть попадания дронов-камикадзе в районе аэродрома и железной дороги. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму вечером понедельника, 20 марта, прогремели несколько взрывов. В частности, их слышали в оккупированном Джанкое: там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

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По данным местных Telegram-каналов, "хлопок" прилетел около 21:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еще несколько взрывов якобы прозвучали в районе военного городка. Как пишет автор, оккупанты подняли в воздух вертолеты, а в район аэродрома поехали машины скорой помощи. Кроме того, как говорится в сообщении, виден пожар.

В то же время канал "Крымский ветер" писал, что перед взрывами в Джанкое заметили беспилотник.

"Сообщают, что в Джанкое взрыв. И вроде как какой-то дрон перед этим заметили. А перед этим под Евпаторией самолеты разлетались, туда-сюда, туда-сюда. Аэродром в Новофедоровке перевозбудился", – говорится в сообщении.

Также канал опубликовал видео, на котором слышно звуки стрельбы в Джанкое. Вероятно, оккупанты пытались сбить дрон. "Вы слышите, как палят в Джанкое? Просто в небо стреляют. Небо напало на Джанкой", – написали авторы.

Российские "военкоры" уже отреагировали на данные и заявили, что якобы было слышно четыре взрыва и "армия РФ отразила удар врага".

В то же время пропагандистские СМИ страны-агрессора написали, что якобы было 8 взрывов, а "система ПВО отразила атаку украинских БПЛА".

Обломки дрона якобы упали в частном секторе, а около школы №7 наблюдаются перебои со светом, писали пропагандисты.

Напомним, крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне, в том числе, в Крыму. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта на территории временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы. Они были настолько сильными, что в домах местных жителей тряслись стены, а в автомобилях сработала сигнализация.

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