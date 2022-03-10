Оккупанты задумали пустить энергию с Запорожской АЭС в Крым и на Донбасс: их обломали

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Оккупанты хотят перенаправить электроэнергию из Запорожской АЭС на оккупированные Крым и Донбасс. Однако в Энергоатоме констатируют: сделать это им не удастся.

Такое заявление Энергоатом обнародовал сегодня, 10 марта.

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. На самом деле это физически невозможно сделать", - заявили украинские специалисты по атомной энергетике.

Также в Энергоатоме сообщили, что российские преступники готовят еще одну возможную техногенную катастрофу: они заминировали Каховское водохранилище вблизи ЗАЭС.

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"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заменировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией", - сообщили в Энергоатоме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь с 3 на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую АЭС и поставили объект на грань ядерной катастрофы.

Впоследствии оккупанты штурмовали и захватили ЗАЭС. Во время штурма погибли люди.

Реагируя на беспрецедентное преступление России, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал ЕС и МАГАТЭ ввести миротворческие группы на 5 украинских атомных станциях.

По состоянию на 10 марта в МАГАТЭ потеряли связь с системами контроля на захваченной оккупантами ЗАЭС. Накануне перестали отвечать системы контроля на Чернобыльской АЭС, которую обесточили россияне.

При этом из оккупированного Энергодара поступает информация о пытках персонала Запорожской АЭС и подготовке оккупантами провокаций на стратегическом объекте.