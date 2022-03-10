В МАГАТЭ сообщили о потере связи с системами контроля на захваченной оккупантами ЗАЭС

В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перестали поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Запорожской атомной электростанции. Ее территория находится под временным контролем российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства в ночь на четверг, 10 марта. Ранее стало известно, что МАГАТЭ также потеряло связь с захваченной россиянами Чернобыльской АЭС.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил, что на ЗАЭС и ЧАЭС находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Поэтому потеря связи вызывает у него беспокойство.

С помощью системы передачи данным организация контролирует ядерный материал и деятельность на этих объектах, не привлекая инспекторов, пояснил Гросси.

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При этом, как сказано в сообщении, причина сбоя в передаче данных пока не установлена. Сообщения с двух станция перестали поступать внезапно.

Напомним:

в ночь на 4 марта оккупационные войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС и взяли ее сотрудников в заложники. В учебно-тренировочном корпусе возник пожар и быстро был ликвидирован. Утром того же дня президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал Европу проснуться. 5 марта стало известно, что управление Запорожской АЭС вернули в руки украинцев, но оккупанты контролируют периметр.

В то же время вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал, по сути, оказался в заложниках оккупантов. 26 февраля стало известно, что оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины заявил, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно.

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