В МАГАТЭ сообщили о потере связи с системами контроля на захваченной оккупантами ЗАЭС

Ольга Липич
Общество
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В МАГАТЭ сообщили о потере связи с системами контроля на захваченной оккупантами ЗАЭС
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В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перестали поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Запорожской атомной электростанции. Ее территория находится под временным контролем российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства в ночь на четверг, 10 марта. Ранее стало известно, что МАГАТЭ также потеряло связь с захваченной россиянами Чернобыльской АЭС.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил, что на ЗАЭС и ЧАЭС находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Поэтому потеря связи вызывает у него беспокойство.

С помощью системы передачи данным организация контролирует ядерный материал и деятельность на этих объектах, не привлекая инспекторов, пояснил Гросси.

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При этом, как сказано в сообщении, причина сбоя в передаче данных пока не установлена. Сообщения с двух станция перестали поступать внезапно.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины заявил, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно.

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