Подоляк заявил, что во время штурма оккупантами Запорожской АЭС погибли люди

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Запорожская АЭС в Энергодаре на данный момент находится под контролем оккупантов-кадыровцев. Во время захвата станции погибла часть персонала – людей при штурме расстреляли российские захватчики.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Остальные же работники АЭС живы и сейчас по сути стали заложниками оккупантов.

Оставшийся там персонал сейчас продолжает обслуживать станцию, но все происходит под контролем врага.

Подоляк пообещал, что обстоятельства смерти людей на АЭС будут расследовать.

Напомним, что ночью 4 марта оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщалось, что снаряд попал в первый энергоблок, произошел пожар, создававший потенциальную опасность ядерной катастрофы.

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Огонь тогда потушили, радиационный фон в норме. В сети показали последствия атаки оккупантов на админкорпус Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 российских оккупантов, еще 1000 – в городе. Также оккупирована Чернобыльская АЭС. Обе станции враг использует как военные базы.

Персонал Чернобыльской АЭС находится там уже 10-е сутки. Станция захвачена российскими оккупантами. Людей заменить не могут – и они уже 10 сутки работают свою смену, разделившись на две группы и сменяя друг друга.

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