Глава Минэнерго сообщил о пытках персонала Запорожской АЭС и подготовке оккупантами провокаций

Персонал Запорожской атомной электростанции подвергся пыткам со стороны российских оккупантов. Солдаты вражеской армии заставили руководство АЭС записать обращение, которое они планируют использовать в пропагандистских целях.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook. Таким образом россияне попытаются оправдать свои преступные действия перед международным сообществом.

"Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – заявил министр.

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"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной", – пишет Галущенко.

Министр подчеркнул, что авария на атомных станциях, которые могут спровоцировать россияне, приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. "Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас, пока не стало слишком поздно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 российских оккупантов, еще 1 000 – в городе. Также оккупирована Чернобыльская АЭС. Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что захваченные украинские АЭС путинские террористы используют как военные базы.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что во время захвата АЭС в Энергодаре погибла часть персонала – людей при штурме расстреляли российские захватчики.