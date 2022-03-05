Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ ввести миротворческие группы на 5 украинских атомных станциях

Премьер-министр Украины призвал МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и Евросоюз обеспечить прибытие на все 5 АЭС нашей страны миротворческих групп. В их состав должны войти представители ЕС, МАГАТЭ и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Сегодня ночью оккупант со всех сторон гатил по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар. Президент срочно обращался к лидерам стран "Большой семерки". Я срочно звонил руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и сообщил, что в агонии страха враг способен вызвать наиболее масштабную трагедию со времен аварии на Чернобыльской атомной станции. Радиация не имеет границ. Возможная зона поражения – весь мир", – заявил Шмыгаль в своем обращении, которое транслировалось на YouTube-канале "Кабмин".

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Он отметил, что уже есть важное решение Совета ООН по правам человека. Будет создана комиссия по расследованию фактов преступлений России против мирного населения Украины.

Кроме того, начинается работа Международного уголовного суда по военным преступлениям террористических войск РФ в Украине. "Это значит, что все виновные в смертях людей, особенно гражданских, обязательно будут наказаны", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ночью 4 марта обстреляли Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе.