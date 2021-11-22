Офис президента давал указания телеканалу "Дом", как подавать новости – СМИ

Экс-сотрудники телеканала "Дом", который сейчас транслирует на русском языке на оккупированные территории, проходили через цензуру во время написания новостей. Указания по "правильному оформлению" якобы поступали от Офиса президента.

Как сообщила "Украинская правда", руководства на "ДОМе", со времен его создания уже через год после избрания президентом Владимира Зеленского, хватало. Неофициальным руководителем или идеологом называют режиссера сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко – технически он отбирал все идущие в эфир внешние проекты.

Однако отмечается, что он – гражданин России, поэтому официально управлять украинским каналом не мог. Эти функции выполняет Юлия Островская, которая ранее работала директором по производству в студии "Квартал-95". Кроме них, русскоязычный украинский телеканал имеет множество менеджеров и руководителей. И на последней строчке, между руководством и журналистами, выпускными редакторами, находилась Ксения Герасименко, которая отвечала за новости и "делала она это особенно упорно", пишет издание.

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По словам бывших сотрудников, именно Герасименко передавала указания по написанию новостей от ОП, ругала работников, когда они "победу подали не как победу", а затем удаляла такого рода сообщения в мессенджерах.

Отмечается также, что часть указаний была четко определена и представлена в письменной форме. Так, например, фронт можно было называть только "линией разграничения", боевиков – "незаконными вооруженными формированиями". Запрещено использование слов "война", "конфликт", "враг". Также были указания "устные" или "и так понятные с позиции Ксении (Герасименко – ред.)".

Бывшие работники сообщили, что должны постоянно вспоминать в новостях президента Зеленского, ОП, кредиты "5-7-9%" и хорошо отзываться о тогдашнем министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове.

"Фактически это канал – пресс-служба Офиса президента", – поделился с УП один из экс-работников канала.

Он подчеркнул, что необходимо было освещать все положительные для ОП события и каждый раз нужно было чуть ли не писать произведение, как лучше "похвалить президентские программы".

После получения такой информации издание обратилось к руководству телеканала по поводу объяснений. Там сначала согласились в письменном виде ответить на запрос, но, получив вопросы, назвали их "провокационными" и не нашли на них времени.

Напомним, в октябре украинский телеканал Дом, созданный для жителей ОРДЛО и Крыма, отметился показом фильмов с пропагандой коммунизма. Зрителей возмутил тот факт, что на такой шаг пошло СМИ, финансируемое украинцами-налогоплательщиками.

Украинцы напомнили, что канал создавался государством для противодействия российской пропаганде, которую страна-агрессор распространяет среди жителей ОРДЛО, а на нем транслируют как раз тот контент, которому вещатель должен противодействовать.

Также ранее "Дом" продемонстрировал карту Российской Федерации с указанием на ней временно оккупированного Крыма. Руководство телеканала публично обратилось в Службу безопасности Украины для помощи в проведении внутреннего расследования ситуации. Представители канала отметили, что в графической заставке "внезапно" появилось изображение Крыма и внезапно исчезло.

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