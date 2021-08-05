Крым и Донбасс вернутся домой: главное из интервью Зеленского телеканалу 'Дом'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу "Дом". В нем он назвал условия прекращения войны на Донбассе и выразил уверенность, что временно оккупированные территории вернутся в состав нашей страны.

По словам главы государства, первым шагом к урегулированию конфликта на востоке является прекращение огня. Запись беседы с президентом, которая велась на русском языке, транслировалась на You-Tube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявлений Зеленского

Крым и Донбасс вернутся в состав Украины.

Россия в будущем пожалеет о захвате полуострова.

На РФ нужно оказывать давление, потому что она – сторона конфликта.

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Возвращение мира в Украину на 90% зависит от одного человека – российского президента Владимира Путина.

Украина не забывает о жителях оккупированных территорий, но и они не должны соглашаться с оккупацией.

Чтобы прекратить войну на востоке страны, нужно перестать стрелять.

У украинцев нет ненависти к россиянам.

Зеленский отметил, что Украина помнит о своих гражданах в ОРДЛО. Он заявил, что это все временно, и людям на этих территориях не стоит соглашаться с оккупацией.

"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим и помним. Они с нами связаны неразрывной украинской нитью. В любом случае их никто не оставит. Все это (оккупация) временная история", – сказал президент.

Также президент подчеркнул, что первый шаг к прекращению конфликта – перестать стрелять.

"Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей – и вообще дело даже не в "Минске", и не в нашем отношении к "Минску", и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот "Минск". Суть - прекращение огня… Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить", – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что садиться за стол переговоров с вооруженными людьми нельзя.

Также глава государства пояснил, что на 90% мир на Донбассе зависит от одного человека.

"Я все делаю для этого. Но увы, не все от меня зависит. Сегодня я считаю – и президент Российской Федерации (Владимир Путин) знает мое мнение – 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека", – сказал Зеленский, имея ввиду Путина.

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