Одесская чиновница раскритиковала школьное меню Клопотенко из-за "пукательных свойств"

Глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич раскритиковала новое меню в садах и школах. В частности, чиновница считает, что бобовые являются причиной повышенного метеоризма у школьников и назвала гороховое "пюре" музыкальным.

Соответствующий пост Буйневич опубликовала в своем Facebook. В нем она согласилась, что такие каши вкусные, но они значительно повышают "детско-пукательные свойства".

"Ну это поразмыслили и внесли бобовые в супчиках, замороженный горошек прекрасно смотрится в рагу, а пюре музыкальное – как деликатес, исключительно редко", – сообщила чиновница решение "проблемы".

Также глава департамента отметила, что некоторые нововведения "не очень зашли", ссылаясь на особенности региона. Также она считает, что существует проблема с двумя вещами: солью и сахаром. Среди "минусов" чиновница назвала большое количество курятины, поскольку телятина, по ее мнению, лучше.

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Однако Буйневич назвала и "плюсы" новых правил питания, к которым отнесла отказ от сахара, консервации, увеличения количества фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов.

Пользователей сети заинтересовало высказывание о бобовых. Одни из них поддержали введение такой нормы, объяснив, что они очень полезны.

"На самом деле бобовые в рационе – это очень хорошо. Источник белка, витаминов и углеводов. Перистатика кишечника при их употреблении – это норма (вывод лишних газообразований). Не желательно (очень) сочетание с мясом. Полезная пища для активного образа жизни", – указала пользовательница сети.

Некоторые просто посмеялись: "Вы типа детям пукать запретили что ли?"

Напомним: в социальных сетях разгорелись споры из-за обновленного меню в детских садах и школах, которое разработал популярный шеф-повар Евгений Клопотенко. Оно предусматривает постепенный отказ от сахара и соли, увеличение количества овощей и уменьшение хлебобулочных изделий. В то же время, обновленное питание понравилось не всем.

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