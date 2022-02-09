"Нравится – не нравится, Россия развалится": Вятрович ответил на скандальные слова Путина об Украине

Депутат из фракции "ЕС" Владимир Вятрович ответил на скандальную фразу президента России Владимира Путина об Украине. Он написал ""Нравитса, не нравитса". Россия развалится".

Соответствующее сообщение украинский общественный деятель опубликовал в своем Facebook. Оно сразу собрало множество восторженных комментариев.

"А такое нам нравица", "И Путин обезглавится", "Россия уже валицца", "Еще и как нравитса, пусть скорее та рашка развалится!", "Вот если бы квнщик так сказал сегодня на брифинге", "Но сначала подавится", – подхватили пользователи сети.

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Напомним: во время брифинга в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин, говоря о якобы несоблюдении Украиной Минских договоренностей, выдал фразу "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".

Глава государства Владимир Зеленский ответил лидеру России Владимиру Путину на саркастическую поговорку в адрес Украины: "нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Поскольку такое выражение глава Кремля позволил себе на совместном брифинге с Эммануэлем Макроном, Зеленский с намеком спросил французского коллегу, не был ли Путин на тот момент "подшафе".

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь здесь с президентом Российской Федерации. Украина, конечно, красавица. Насчет "моя", мне кажется, здесь уже перебор небольшой. Это очень серьезные вещи", – обратил внимание лидер украинской нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков отреагировал на предложение главы России Владимира Путина предоставить "политическое убежище" пятому президенту Украины Петру Порошенко. Он призвал президента РФ не вмешиваться в украинскую политику.

"Так что, нравится-не нравится, терпите, господин президент!" – подчеркнул Аваков.