'Вы там не сидели, не отдыхали?' Зеленский на брифинге с Макроном ответил на слова Путина об Украине-'красавице'. Видео

Глава государства Владимир Зеленский ответил лидеру России Владимиру Путину на саркастичную присказку в адрес Украины: "нравится, не нравится, терпи моя красавица". Поскольку огульное выражение глава Кремля позволил себе на совместном брифинге с Эммануэлем Макроном, Зеленский с намеком спросил французского коллегу не был ли Путин в тот момент "подшофе".

"Вы там, кстати, после ужина не сидели, не отдыхали?" – обратился украинский гарант к президенту Франции во время совместного брифинга в Киеве, который транслировала пресс-служба Офиса президента в Facebook. В остальном Зеленский согласился с определением Путина, но отчасти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Безусловно есть вещи, с которыми не поспоришь здесь с президентом Российской Федерации. Украина, конечно, красавица. По поводу "моя", мне кажется, здесь уже перебор небольшой. Это очень серьезные вещи", – обратил внимание лидер украинской нации.

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Также Зеленский разобрал и последнюю часть выражения, где звучит призыв к "красавице" терпеть. По его мнению, в контексте Украины терпение означает мудрость.

"Потому что это важно не только для Украины, но и для всей Европы, а также россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны, наше терпение не отвечает на провокации, нацеленные против нас", – заключил украинский президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 февраля в Мариинском дворце прошли переговоры Зеленскоого и Макрона. Лидеры государств обсудили стратегию для предотвращения полномасштабной войны с Россией, а также перспективы для проведения очередного нормандского саммита.